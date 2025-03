Lanazione.it - Crolla un muretto sulla strada: "Gli allarmi inascoltati per anni"

unin località Gisola a Vezzano alto: "Lo avevamo detto" hanato i cittadini, che avevano segnalato già da duela presenza di crepe. Si tratta di un muro di recinzione che appariva ‘spanciato’ da tempo, come segnalato all’amministrazione comunale con una Pec alla quale, ci dicono, non è stata data risposta. Il crollo intorno alle 17 di domenica, lungo latransitabile in auto e a piedi per raggiungere il Borgo. Il materiale è franato sull’asfalto e sono intervenuti i vigili del fuoco e tecnici del Comune per mettere in sicurezza il tratto die rimuovere i detriti che altrimenti avrebbero reso la via non percorribile. Ieri quindi laera di nuovo transitabile ma secondo i residenti è un rimedio solo temporaneo: il muro ormai è vetusto e fragile, i residenti temono un ulteriore cedimento, pericoloso soprattutto per i pedoni, se non sarà consolidato.