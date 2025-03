Anteprima24.it - Crolla edificio disabitato a Torre del greco, nessun ferito

Tempo di lettura: < 1 minutoUn palazzoda diversi anni e già danneggiato a seguito del terremoto del 1980 èto adel. Il cedimento, che stando a quanto riferiscono le forze dell’ordine (sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e polizia municipale) non ha fortunatamente provocato feriti, si è verificato in primo vico Orto Contessa, a ridosso del centro storico, distante poche decine di metri in linea d’aria rispetto allo stabile che venne giù nel luglio del 2023, facendo tre feriti e per le cui conseguenze corso Umberto I è ancora interdetto alla circolazione viaria. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, la palazzina di tre piani era già interessata da pregresse ordinanze di ripristino dello stato di sicurezza e, nel pomeriggio dovevano prendere l’avvio una serie di interventi per la demolizione delle parti pericolanti.