Crisi Dupon speranza e beffa | il 50% dei licenziati forse è salvo ma arrivano 8 interinali assunti

Badia Pavese, 25 marzo 2025 – Proprio nella Giornata europea del gelato artigianale, la metà dei lavoratori delladove si producono cialde ha saputo che rischia di perdere il posto di lavoro. Dei 33 dipendenti, il 90% delle quali sono donne, soltanto 16, scelti dal legale dell’azienda, potrebbero continuare a operare sulle macchine, gli altri si ritroverebbero disoccupati. “Solitamente in questo periodo dell’anno che è quello clou – spiega Sonila Lulia, delegata sindacale del Sì Cobas – in fabbrica operavano anche 50 addetti. Non abbiamo mai conosciuto la. Neanche adesso manca il lavoro, tanto che si sono rivolti a un’agenzia interinale per assumere 8 persone con un contratto di due mesi. La realtà è che vogliono tener fuori dalla fabbrica il sindacato e scegliere i più giovani, non coloro che hanno una maggiore anzianità di servizio e responsabilità familiari.