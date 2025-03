Ilgiorno.it - Criptovalute, Bit2Me festeggia 10 anni di attività in Europa e punta allo sviluppo in Italia

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 25 marzo 2025 – Il gigante europeo, società di asset digitali e prima borsa al mondo ad essere registrata presso la Banca di Spagna,il suo primo decennio diinnel 2025. Lo fa con il sostegno di aziende come Telefónica, Investcorp e istituzioni finanziarie come BBVA. Considerata una delle piattaforme di scambio dipiù affidabili secondo il rapporto “The New Crypto Exchange Standards” di Cointelegraph Research,si è distinta fin dalla sua fondazione nel 2015 per il suo lavoro sulla sicurezza informatica e sulla conformità. Questo lavoro è incentrato sul mantenimento di standard di trasparenza finanziaria e conformità normativa al servizio dei propri utenti. Il mercatono delleSecondo il Global Crypto Adoption Index 2024 presentato da Chainalysis, l'è attualmente al sesto posto in, preceduta solo da Germania, Francia, Polonia, Spagna e Paesi Bassi, e al 37° posto a livello mondiale.