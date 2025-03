Ilfattoquotidiano.it - Crescita del 15% per le energie rinnovabili nel 2024. Ma gli obiettivi ambientali restano lontani

Lo scorso anno, a livello globale, le fontihanno raggiunto una capacità installata di 4.448 Gigawatt, con un forte incremento (585 Gw) rispetto all’anno prima. Si tratta di un aumento del 15%, ovvero il tasso anno su anno più alto registrato sinora. Alleè riconducibile il 92% dell’accresciuta capacità di produzione di energia ottenuta nel. I dati emergono dal rapporto annuale pubblicato dall’Agenzia internazionale per le, Irena.Nonostante l’accelerazione del, la capacità installata rimane lontana dagli 11,2 Terawatt (11.200 Gigawatt), necessari per rimanere in linea con l’obiettivo globale di triplicare la capacità rinnovabile entro il 2030. Per raggiungere questo target, la capacità di fotovoltaico, eolico, idroelettrico, ecc, dovrebbe ora espandersi del 16,6% l’anno per i prossimi 5 anni.