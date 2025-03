Cremlino | sì tregua dopo revoca sanzioni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.30 Gli accordi annunciati da Washington su unanel Mar Nero tra Kiev e Mosca entrerà in vigore soloche saranno "te" lesulle esportazioni agricole russe e sui settori collegati. Lo precisa il. Mosca conferma: con gli Usa concordato di "sviluppare misure" per attuare gli accordi sul divieto di attacchi a impianti energetici per 30 giorni con possibile "proroga oin caso di inadempienza di una delle parti". Accolto "con favore" l'aiuto di Paesi terzi per l'attuazione degli accordi.