Anteprima24.it - Cpia, la sede di Montesarchio rischia di chiudere: la scuola statale sbarra le porte all’istruzione per adulti

Tempo di lettura: 2 minutiLaassociata didel Centro Provinciale Istruzione perdi Benevento (di. Dopo circa un decennio l’Istituto Comprensivo 2 di“Ilaria Alpi” che ha fornito l’ospitalità non ha rinnovato la convenzione che termina il 31 agosto p.v..L’Amministrazione Comunale dinon riesce a reperire aule per garantire le attività didattiche dal prossimo anno scolastico 2025/26LA STORIAIlBenevento viene istituito con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 817 del 28/12/2016 I, meglio conosciuti comeper, ancor primapopolare oserale, nascono su tutto il territorio nazionale per la prima volta nell’anno scolastico 2015-16; dotati di autonomia e dirigenza scolastica, hanno raggruppato in ogni provincia italiana i CTP (Centri Territoriali Permanenti) la cui dirigenza faceva riferimento agli Istituti Comprensivi (del primo ciclo d’istruzione).