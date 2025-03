Lanazione.it - Costruire una società migliore?. È possibile partendo dallo sport

Quest’anno si sono svolte le Olimpiadi e le Paralimpiadi, grazie alle quali abbiamo potuto riflettere su cosa significhi faree su quali siano i suoi valori profondi. Pierre De Coubertin, oltre ad aver fondato i Giochi Olimpici moderni, ne ha proposto anche il motto "Citius, Altius, Fortius", che in latino significa “più veloce, più in alto, più forte”. L’espressione ci ricorda che gli atleti devono dare il massimo per raggiungere i propri obiettivi, ma questo non significa che l’unica cosa importante sia la vittoria. Un’altra famosa frase di De Coubertin, infatti, recita così: "L’importante non è vincere ma partecipare". Non è necessario essere i più forti o i più bravi, ma è fondamentale esserci, fare del proprio meglio e divertirsi insieme. Quando facciamodobbiamo mettercela tutta e affrontare le sfide, anche quando sono difficili: in questo modorà la nostra autostima.