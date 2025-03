Costo tempi e opere connesse | il progetto per il nuovo San Siro

Leggi su Panorama.it

Ilstadio di Milan e Inter con tutte lenell’area di Sancosterà ai club milanesi 1,250 miliardi di euro. E’ questo l’importo dell’operazione dichiarato dalle società nel dossier presentato al Comune di Milano e che accompagna l’offerta di acquisto dell’attuale impianto e delle aree limitrofe. Un documento di 250 pagine, guida su cosa le proprietà RedBird e Oaktree intendono fare,stiche di realizzazione comprese, una volta completato l’iter di acquisto entro il 31 luglio prossimo.La pubblicazione del bando da da parte del Comune di Milano, poche ore dopo l’ufficializzazione dell’apertura di un fascicolo di indagine da parte della Procura di Milano, ha reso pubblico il contenuto del dossier e svelato le carte delle due società. Manca ovviamente ilesecutivo, non ci sono render su come si intende realizzare ilstadio o su come sarà rifunzionalizzata la parte del vecchio Sanche resterà in piedi, ma tutto il resto viene spiegato così che il Comune di Milano possa validare definitivamente il