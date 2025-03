Ilrestodelcarlino.it - Cosmoprof, kermesse in sicurezza. Raffica di denunce e sequestri. Nel mirino bagarini e truffatori

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

che chiedevano donazioni per fantomatiche associazioni benefiche. Parcheggiatori abusivi.. Taccheggiatori e borseggiatori. C’erano anche loro tra i 250mila che, in questi giorni, hanno affollato la zona Fiera in occasione del. Polizia, Finanza e polizia locale hanno lavorato nei quattro giorni dell’affollatissimaper garantirne lo svolgimento in, effettuando, arresti,e irrogando anche sanzioni. Nello specifico, i militari delle Fiamme Gialle hanno sequestrato 151.195 prodotti per la cura del corpo e accessori esposti negli oltre 3mila stand, perché non sicuri o non conformi alle normative europee. Sempre i finanzieri hanno individuato 21 lavoratori in nero: i titolari delle ditte per cui lavoravano senza contratto hanno ricevuto una sanzione di 1800 euro per ciascun lavoratore e sono state segnalate per la sospensione dell’attività; sono state 60 le infrazioni per il mancato rilascio dello scontrino; 5 le sanzioni ai, a cui sono stati sequestrati 18 biglietti.