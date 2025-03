Ilrestodelcarlino.it - "Così ho raccontato una leggenda del nuoto"

C’è tutto il sentimento, il rispetto per la figura umana e l’amore per lo sport e per il mare nel film ‘Bubi Dennerlein:di sport, maestro di vita’, scritto e diretto da Francesco Zarzana. Il documentario, che sarà presentato oggi pomeriggio alle 18 a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, nel teatro studio Borgna, è prodotto dalla figlia di Bubi, Stefania Dennerlein, con il patrocinio dell’Anaoai, Associazione Nazionale Atleti Olimpici Azzurri d’Italia, del Comune di Napoli, del Panathlon Modena e di Progettarte. Il ‘papàì delazzurro:viene ricordato Costantino ‘Bubi’, Dennerlein, scomparso nel 2022, "figura iconica e imprescindibile dello sport italiano - spiega Zarzana - affermatosi come nuotatore nella piscina del Circolo Canottieri Napoli, da dove è partito per conquistate 10 titoli e 4 primati italiani, ai quali ha affiancato due scudetti come pallanuotista.