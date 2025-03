Cultweb.it - Cos’era quella spirale apparsa in cielo la scorsa notte? Nessun mistero alieno

Unaben definita è comparsa nelladel 24 marzo, visibile da molte parti della Terra. Ma non è da relazionare a un misterioso eventoquanto al risultato prodotto dal secondo stadio di un razzo Falcon 9 di SpaceX partito alle 18.48 da Cape Canaveral in Florida per portare in orbita un satellite militare. Appena sopra l’Europa, il mezzo ha acceso come previsto i motori per rientrare in modo controllato nell’atmosfera. Grazie alle particolari condizioni di luce, i gas emessi ad alta quota sono hanno originato la bellissima figura geometrica nello spazio. Senza provocare alcun pericolo.La manovra in questione non è nuova, anzi. Si chiama “deorbit burn” e ha portato il razzo a rientrare e disintegrarsi poco dopo nell’Oceano Indiano. Non prima di aver fatto il suo ricamo nel