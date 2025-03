Tuttivip.it - “Cosa vi devo dire”. Grande Fratello, Shaila costretta a parlare dopo l’uscita. E Lorenzo? (Video)

oltre sei mesi di permanenza nella casa delGatta ha concluso la sua avventura. L’eliminazione è arrivata nel corso dell’ultima puntata in prima serata su Canale 5, dove l’ex velina di Striscia la Notizia ha ricevuto soltanto il 16,4% dei voti, superata da Helena (52,22%) e Chiara (31,38%).Pur essendo ormai a un passo dalla finale,ha accolto con filosofia la fine del suo percorso nel reality. In studio, subitolatta, ha rivolto le sue prime parole a chi le è più caro: “Sono felice perché esco a testa alta. È vero, manca solo una settimana, ma ormai non li sopportavo più. Sei mesi e mezzo sono tanti. Ora torno dalla mia mamma, dal mio papà, dal mio nipotino. e da. Saluto già tutti!”.Con il sorriso, ma anche con un pizzico di disincanto, ha riconosciuto che le dinamiche del gioco, per quanto coinvolgenti, non contano quanto ciò che avviene