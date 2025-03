Quifinanza.it - Cosa succede se non si pagano le cartelle esattoriali

Leggi su Quifinanza.it

Non pagare delleentro i termini stabiliti può avere delle conseguenze pesanti. Il rischio è quello di trovarsi invischiato in una serie di meccanismi legali e amministrativi dai quali è difficile uscire e che hanno uno scopo ben preciso: fare in modo che il creditore – in questo caso l’Agenzia delle Entrate – riesca a riscuotere i debiti fiscali maturati.Nel momento in cui si ricevono delleè sempre bene iniziare a gestirle con la dovuta tempestività: valutare quali siano le opzioni amministrative e legali che vengono messe a disposizione per sanare la propria posizione. O per tutelarsi opportunamente, nel caso in cui si ritenga che il debito non debba essere pagato. L’errore più grande è quello di trascurare il problema e sperare che si risolva da solo senza averlo affrontato.