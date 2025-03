Lanazione.it - Cosa si può fare per ridurre il rischio di incidenti

Abbiamo intervistato Paolo Puccinelli, sindacalista Cgil e Stephano Tesi, ex direttore e consulente Cna sul tema della sicurezza. Quali sono i principali rischi? Puccinelli: "La mancanza del rispetto delle norme, spesso per velocizzare il lavoro". Tesi: "Il settore più aè quello delle costruzioni. Gli uomini anziani sono i più esposti". Come viene garantita la formazione dei dipendenti? Puccinelli: "Viene fatta in modo burocratico senza avere una ricaduta reale". Tesi: "E’ regolata dal testo unico sulla sicurezza, ma mancano cultura e sensibilità, sia da parte delle aziende che dei lavoratori". Come vengono gestiti gli? Puccinelli: "Se lieve vengono mandati all’ospedale, se è grave interviene la magistratura". Tesi: "Vengono chiamate l’ambulanza e le forze dell’ordine e si cerca di capire le responsabilità".