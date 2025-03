Cosa ha fatto quando Helena è andata in finale Grande Fratello il gesto di Javier | rompe il silenzio

Leggi su Caffeinamagazine.it

È stata una semiad alto tasso emotivo quellain onda ieri al, soprattutto per i fan della coppia formata daPrestes eMartinez. In un’altalena di emozioni durata appena un’ora, il pubblico ha assistito all’uscita di scena del pallavolista argentino e, subito dopo, alla trionfale incoronazione dicome quarta finalista del reality.ha dovuto lasciare la casa dopo aver perso il televoto contro Chiara Cainelli e Shaila Gatta, un’eliminazione che ha sorpreso molti ma che lui ha accolto con sportività e gratitudine. Appena uscito dalla celebre porta rossa, ha trovato il tempo per rivolgere alcune parole al pubblico e allo staff del programma: “Ragazzi, ci sta. Fa parte del gioco. Sono davvero fiero di essere arrivato fin qui. Ho affrontato concorrenti molto forti, quindi il risultato è giusto.