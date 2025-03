Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare oggi a Bologna: ecco gli eventi della giornata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 25 marzo 2025 -qui quali sono gli appuntamenti da non perderesotto le Due Torri, tra concerti, musica e risate. Alle 17.30, nuovo incontro in Sala Marco Biagi con Brividi al Baraccano. Alle 18, la libreria Coop Ambasciatori ospita l'appuntamento L'editore si racconta: presenti Andrea Angiolini, direttore editoriale il Mulino, e Annamaria Lorusso, direttrice Master in Editoria dell'Unibo, in dialogo con lettori e studenti. Alle 20.30, all'Oratorio di San Filippo Neri è attesa Jamaica Kincaid con il suo Autobiografia di mia madre, in dialogo con Carlo Lucarelli. Alle 21, Geolier infiamma l'Unipol Arena con la tappa bolognese del suo Live 2025. Sempre alle 21, Alessandro Bergonzoni torna sul palco del Duse con il suo nuovo spettacolo Arrivano i Dunque (avannotti, sole Blu e la storiagiovane Saracinesca).