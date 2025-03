Lortica.it - Cortona si veste di fiori: al via il primo concorso di decorazioni floreali

Un’iniziativa per abbellire il centro storico coinvolgendo cittadini e attività commercialiIl centro storico disi prepara a sbocciare con la prima edizione del “in Fiore”, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione estetica della città attraverso allestimentisu balconi, facciate e vetrine. Promosso dal Comune in collaborazione con Confesercenti e Proloco Centro Storico, ilinvita cittadini, commercianti e associazioni a decorare i propri spazi, contribuendo a rendereancora più accogliente e suggestiva.Le iscrizioni sono aperte dal 13 aprile e per partecipare basterà inviare una o più foto delle proprie creazioni. Saranno ammessi allestimenti su balconi, davanzali, terrazzi, ingressi e vetrine di negozi, nonché spazi pubblici in concessione.