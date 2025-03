Lanazione.it - Cortona, al via la prima edizione del «Concorso Cortona in Fiore». Cittadini e negozianti protagonisti

Arezzo, 25 marzo 2025 –, al via ladel «in».Iniziativa promossa da Comune, Confesercenti e Proloco centro storico: come si partecipa Rendere la città ancora più bella grazie alle decorazioni floreali delle abitazioni e dei negozi. È questo l’obiettivo del «in». L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale con la collaborazione di Confesercenti e Proloco centro storico. Ilprevede la possibilità di partecipare a partire dal 13 aprile inviando una o più foto della decorazione. Gli scatti devono riguardare opere floreali realizzate su balconi, facciate o comunque su spazi della propria abitazione o attività produttiva che siano visibili dalla pubblica via. «L’Amministrazione comunale - dichiara il sindaco Luciano Meoni - al fine di rendere più bello, gradevole e accogliente il centro storico, nelle prime settimane divera, quando la città si prepara agli arrivi turistici, ha istituito questoin modo da renderee impresedell’abbellimento della città».