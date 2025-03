Corte dei Conti Colucci M5s | “La riforma salvapolitici è incostituzionale e danneggia i cittadini”

Leggi su Fanpage.it

Ladelladeiche evita le condanne ai politici nella maggior parte dei casi è "", per il deputato del M5s Alfonso, intervistato da Fanpage.it. Servirà per aiutare gli "amichetti" del centrodestra, togliendo responsabilità a chi ha potere: un meccanismo che il governo ha già messo in atto altre volte.