Corriere dello Sport | Neres spicca il volo è l’uomo del 4-3-3

: “il, èdel 4-3-3”">NAPOLI – Rom gigante, altro che big. La serata di Genk ha regalato a Romelu Lukaku una doppietta contro l’Ucraina e un traguardo sempre più vicino: 399 gol in carriera tra club e nazionale. Lo racconta Fabio Mandarini sul, ricordando che il primo sigillo risale al 22 agosto 2009 con l’Anderlecht, l’ultimo – per ora – domenica scorsa. Il gol numero 400 è lì, a un passo. E quale occasione migliore del Maradona, domenica sera contro il Milan?Sarebbe la serata perfetta: festeggiare una pietra miliare della carriera davanti ai propri tifosi, in una sfida cruciale per lo scudetto. Il Napoli è secondo, a -3 dall’Inter, e ha bisogno come il pane dei gol del suo centravanti. I numeri parlano chiaro: quando segna Lukaku, il Napoli vince.