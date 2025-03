Justcalcio.com - Corriere dello Sport – la lista dei campioni per Conte

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-23 11:14:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal:NAPOLI – Kvara più Osi: una volta erano gol, oggi sono milioni. Un tesoro da 150 milioni di euro: metà è già nel forziere del Napoli dopo il trasferimento di Kvaratskhelia al Psg, l’altra invece la porterà la cessione di Osimhen attraverso la clausola da 75 milioni. Praticamente la cifra investita dai francesi per Khvicha: la matematica non è un’opinione proprio come il calcio e il mercato. Certo, da valutare ci sono anche le posizioni di tutti i giocatori in prestito con diritto di riscatto e magari in uscita arriverà qualche operazione inaspettata, fatto sta che De Laurentiis metterà a disposizione della campagna acquisti estiva una montagna di milioni da investire per rinforzare la squadra a dovere in vista del ritorno in Champions.