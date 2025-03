Modenatoday.it - Convivere con la demenza di un familiare, nel Distretto di Vignola un ciclo di incontri per i caregiver

Leggi su Modenatoday.it

Come affrontare la quotidianità con un proprio caro affetto da? Nasce con l’obiettivo di sostenere i familiari e idelle persone conildi ottoitineranti per sensibilizzare la comunità verso questa malattia, in programma neldi