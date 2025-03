Ilgiorno.it - Controlli anti-droga al Parco delle Groane: arrestato spacciatore

Spacciava eroina e cocaina nelma è stato sorpreso edai carabinieri della stazione di Cesate. Le manette sono scattate ai polsi di un marocchino 19enne, senza fissa dimora. I militari, nell’ambito dell’attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato il nord-africano in atteggiamento sospetto. Il giovane alla vista dei militari ha tentato una fuga a piedi nel, ma non ha fatto molta strada, è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento. La perquisizione ha permesso di scoprire all’interno di un borsello 14,4 grammi di cocaina suddivisa in 17 dosi, 6,2 grammi di eroina suddivisa in 3 dosi, oltre a circa 150 euro suddivisi in banconote di vario taglio. L’, durante la fuga a piedi, ha accusato dolore a una gamba ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate e poi dimesso con prognosi di 3 giorni.