Continua il crollo di Tesla nell'Ue: nei primi due mesi dell'anno vendite in calo del 49%

Prosegue ildellediin Europa. Neiduedel 2025, sul territorio dell’Unione europea, le auto elettriche di Elon Musk hanno registrato una frenata del 49% rispetto allo stesso periodopassato. Si tratta della peggior performance tra tutti i gruppi automobilistici presenti sul mercato del vecchio continente (Stellantis ha perso per strada il 17%, Volkswagen ha guadagnato il 4,8%). Il dato emerge dall’ultimo bollettino mensile sulle immatricolazioni di auto realizzato dall’Acea, l’associazione dei costruttori europei di auto.Come raccontato nelle scorse settimane da TPI, all’origine delle difficoltà diin Europa ci sono la crescente concorrenza di altri marchi e una gamma di modelli ormai obsoleta – in attesa della nuova Model Y Juniper – ma secondo diversi analisti del settore c’entra anche la recente discesa in politica di Musk al fianco dei principali leader mondiali dell’estrema destra, una presa di posizione che avrebbe allontanato molti potenziali acquirenti.