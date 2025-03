Juventusnews24.com - Continassa Juve: secondo allenamento per Tudor. In tre anticipano il rientro, novità su Douglas Luiz e Cambiaso

di RedazionentusNews24Le ultime notizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati edalla: le ultime dallaIn attesa che rientrino tutti i Nazionali impegnati con le loro Selezioni, lacontinua a lavorare in vista della sfida di sabato, 29 marzo, all’Allianz Stadium. Alle 18 si scenderà in campo contro il Genoa, e sarà la prima partita dall’arrivo di Mister Igorsulla panchina bianconera: agli ordini del nuovo tecnico, la squadra si è ritrovata nel pomeriggio di oggi, ed è stata una seduta nella quale si è lavorato essenzialmente sulla tattica e sul possesso palla, per poi concludere con la partitella finale.