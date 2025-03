Ilfattoquotidiano.it - Conte: “No al piano di riarmo, è una follia. Meloni fa interessi di Germania e Francia” – Video

“Dobbiamo fermarli, nel modo più pacifico possibile, con una grande manifestazione che porti una spinta democratica dal basso”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe, in una diretta social, ricordando l’appuntamento del 5 aprile, a Roma, con la manifestazione del M5s. “Dobbiamo dire un no forte a questodi, a questa. Dobbiamo dirlo tutti insieme. Stanno prendendo queste decisioni dall’alto, senza una spinta democratica. Le decisioni del consiglio europeo non sono state portate al Parlamento europeo, c’è stata solo una comunicazione della von der Leyen. Dobbiamo farci sentire”. Per le spese di“saremo costretti a tagliare sempre più sanità, scuola, istruzione. I salari non crescono, c’è una depressione del sistema industriale e sociale. Nemmeno il salario minimo questo governo è riuscito a sottoscrivere.