Conte Juventus, non si placano le voci per il futuro: il suo ritorno a Torino è davvero possibile? Cosa sappiamo ad oggi

di RedazioneNews24, non si placano le voci per il futuro: il suo ritorno a Torino è davvero possibile? Cosa sappiamo ad oggi e tutti gli aggiornamenti

Non si placano le voci che vedrebbero di buon occhio il ritorno alla Juventus di Antonio Conte, attualmente alla guida del Napoli a caccia del quarto tricolore delle sua storia.

Secondo quanto riportato questa mattina da Leggo, il tecnico resta nel mirino del club bianconero in vista della prossima stagione, quando verosimilmente verrà nuovamente cambiato allenatore dal momento che Tudor ha accettato il ruolo di traghettatore. Una pista da tenere in forte considerazione.