Conte ha infranto la mia fiducia durante i primi anni del Tottenham e dice Ho avuto una conversazione con lui

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-25 17:57:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Djed Spence si è aperto su come l’ex capo delAntonioha “” la suache aveva solo “una” con l’italiano mentre era al comando.Il terzino destro Spence si unì a Spurs in un accordo da £ 20 milioni da Middlesbrough nel 2022, ma l’allora uomolo giocò a malapena, insistendo sul fatto che l’ex prestito forestale di Nottingham era un “investimento per il club” piuttosto che la sua firma.Il 24enne ha trascorso del tempo in prestito a Rennes, Leeds e Genova da quando è arrivato a nord di Londra, ma è entrato nella squadra di Ange Postecoglou in questa stagione, che si trova regolarmente in entrambe le posizioni del terzino.Spence: “Hounacon”A proposito del suo tempo sotto, Spence ha detto al Rio Ferdinand Presents Podcast: “Non è stata una bella sensazione.