Conte, due dubbi verso Napoli-Milan: non solo il modulo

Il tecnico deldeve ancora lavorarci, due idee e duein vista del big match.Si avvicina sempre di più il big match traprevisto per domenica sera. Gli azzurri scenderanno in campo con l’obiettivo di continuare ad inseguire la vetta della classifica, i rossoneri per cercare di dare, allena in questo finale di stagione, una scossa al campionato.Tanti iche attanagliano Antonionei giorni precedenti alla gara. Su tutti la scelta degli interpreti da schierare in campo, ma anche sulda adottare contro i rossoneri.“Neres fa rima con 4-3-3, c’è poco da fare. Di certo è l’uomo perfetto per ripristinare il sistema nel caso in cuideciderà di cambiare e di invertire la tendenza obbligata proprio dal suo infortunio, misto allamporanea indisponibilità di Spinazzola e Olivera.