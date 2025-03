Calciomercato.it - Conte alla Juve, la notizia che gela il Napoli: “Con lo Scudetto”

Le ultime sul futuro del tecnico leccese, legato al club di De Laurentiis da altri due anni di contrattoDove alleneràl’anno prossimo? Con Antonio, ci scuserà per il tu, non ci si può mai sbilanciare. È un rischio troppo elevato che, in mancanza di notizie vere sul suo futuro, non ci vogliamo prendere. Questo non significa che non si possono ipotizzare degli scenari verosimili., lacheil: “Con lo” (LaPresse) – Calciomercato.itIl più verosimile di tutti ad oggi è quello che lo vede ancora sulla panchina delo meno in virtù di un contratto di altri due anni con il club azzurro. Pur non avendone mai firmato uno, purtroppo, sappiamo bene che i contratti con De Laurentiis non sono carta straccia come quasi dappertutto. Per cui fatichiamo a immaginare un passaggio diretto dia una rivale delcosì, quasi dall’oggi al domani senza passare da un anno sabbatico.