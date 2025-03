Spazionapoli.it - “Contatti avviati”, ora il Napoli ha un nuovo obiettivo: ha già siglato 6 gol in campionato!

Ilè tra le società più attive sul mercato. Il club azzurro, infatti, avrebbe già definito uno degli obiettivi per la prossima estate. La stagione prosegue al meglio, con ilche continua a giocarsi lo Scudetto con l’Inter. Intanto, però, le idee della società sono focalizzate anche sul futuro e in modo particolare sul mercato. La prossima sessione estiva sarà molto importante per il club azzurro, il quale starebbe identificando i profili “opportuni”. Nelle ultime ore, sarebbe maturata un’idea molto importante del DS Manna che avrebbe già avviatoimportanti.Bonny nel mirino delgià!Ilha scelto l’attaccante del futuro. Nelle ultime ore, il club azzurro sarebbe molto attivo in vista della prossima sessione di calciomercato. Infatti, in estate non è da escludere una “piccola rivoluzione”, la quale potrebbe portare in Campania profili molto importanti.