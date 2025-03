Iltempo.it - Contanti vs pagamenti digitali: libertà, sicurezza e inclusione sociale al centro del dibattito

Nel corso dello speciale odierno di TG2 Italia-Europa, si è acceso un interessantesul tema deie dell'uso del contante, con la partecipazione di Ezio Stellato, Epifani e il presidente della Confesercenti. L'incontro ha offerto spunti profondi su una questione che non riguarda solo la tecnologia, ma tocca aspetti culturali, economici e sociali del nostro quotidiano. Ezio Stellato ha espresso una posizione netta: il pagamento inrappresenta una forma di. In un Paese dove non tutti hanno accesso agli strumenti, il contante rimane un mezzo concreto e accessibile a chiunque. “È anche un modo per educare i piccoli consumatori, come i bambini – ha affermato – permettendo loro di comprendere meglio il valore del denaro e di gestire le proprie spese in modo più diretto e tangibile”.