Lanazione.it - Consorzio di Bonifica, la mappa dei lavori: "Difendersi dalla pioggia è prevenzione"

AREZZO"dall’acqua è un’esigenza sempre più attuale. Il cambiamento climatico impone interventi mirati e una maggiore consapevolezza sul valore della", ha dichiarato il professor Barbagli aprendo il "tour del Bagnoro". "Anche ildi2 Alto Valdarno, insieme a Regione Toscana, Nuove Acque e altri soggetti attuatori è impegnato nella realizzazione di una serie di opere straordinarie, finanziate soprattutto con fondi messi a disposizioneProtezione Civile dopo l’alluvione del luglio 2019", ha spiegato l’ingegner Serena Ciofini, caposettore difesa idrogeologica dell’Ente. "Gli interventi sono tesi a contenere le portate di piena che possono arrivare, in seguito ad un evento meteorologico straordinario. L’attività deldisi concentra nella zona di via Salvadori e via Padre Teodosio, dove è stato previsto il nuovo inalveamento per allontanare da via Romana le acque basse, provenientizona della Sella" ha concluso l’ingegner Ciofini.