Lapresse.it - Consiglio Marche, il ricordo di Carlo Urbani

Nell’Aula delregionale si è celebrata la seduta aperta dedicata a, il medico di Castelplanio che diede un contributo fondamentale alla lotta alla Sars, scomparso nel 2003 proprio in conseguenza della malattia contratta durante una sua missione professionale in Vietnam. Il presidente delregionale Dino Latini ha ricordatocome “un medico di straordinaria competenza, ma soprattutto un uomo guidato da una missione”. “Una missione – ha evidenziato Latini – che lo ha portato ad affrontare sfide globali, pur sapendo dei rischi e dei pericoli ai quali si esponeva”. “Con il suo impegno incessante – ha poi concluso il presidente Latini – ha portato la speranza a chi ne aveva più bisogno, facendo della sua vita una testimonianza di altruismo e dedizione, ricordando a tutto il mondo l’importanza di lavorare insieme per una causa comune, quella della tutela della salute di tutti, senza distinzioni sociali ed economiche”.