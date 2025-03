Consigli Fantacalcio 30 giornata | chi schierare e chi no

Leggi su Ilnerazzurro.it

30. La 30ªdi Serie A si avvicina, ed è il momento di scegliere con attenzione i giocatori daalper massimizzare i punti. In questa analisi, basata su numeri, statistiche e stato di forma, vi suggeriamo i migliori portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti da inserire nella vostra formazione.Portieri: chiper un clean sheetMile Svilar (Roma)La Roma, impegnata in trasferta contro il Lecce, arriva a questa sfida con una striscia di dodici risultati utili consecutivi. Il Lecce detiene il peggior attacco della Serie A, motivo per cui Svilar ha ottime chance di ottenere un altro clean sheet: sarebbe il quinto nelle ultime sei partite. Una scelta sicura tra i pali.Yann Sommer (Inter)Il portiere svizzero è tornato dall’infortunio con un clean sheet nel match contro l’Atalanta prima della sosta.