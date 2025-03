Formiche.net - Conoscere la storia per governare la narrazione della sicurezza. La riflessione di Pigozzi

“Chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato”. Questa celebre massima orwelliana risuona con inquietante attualità nel contesto geopolitico contemporaneo, dove la battaglia per lasi combatte non solo sul terreno delle armi ma, sempre più decisivamente, su quello delle narrazioni. Gli eventi recenti in Ucraina, nel Mar Rosso e nel Mediterraneo orientale ci mostrano come le crisi internazionali si sviluppino simultaneamente su due fronti: quello fisico e quello informativo.Lacome campo di battagliaDurante un recente dibattito, il professor Galimberti ha richiamato l’attenzione su un antico insegnamento che mantiene intatta la sua validità: il celebre dialogo tucidideo tra gli ambasciatori ateniesi e i cittadini dell’isola di Melos.