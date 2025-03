Lettera43.it - Coni, la resistenza di Malagò mentre Buonfiglio prende quota

La partita intorno al nuovo presidente delsi gioca su due campi diversi. Da una parte Giovanniche, imperterrito, cerca di ottenere una conferma per via normativa. Dall’altra sono scesi in campo i primi candidati: Luciano, numero uno della Federazione italiana canoa e kayak, l’imprenditore Ettore Thermes, ex atleta di windsurf e Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico.L’imprenditore Ettore Thermes, candidato alla presidenza del, in un selfie con Federica Pellegrini.Quella lettera-boomerang recapitata al governoSul primo terreno va in scena la sfida, ormai tesissima, trae il governo, con il primo nelle vesti di Willy il Coyote, il celeberrimo personaggio della Warner Bros, estremamente tenace e determinato, che rimane però sempre vittima delle trappole e dei marchingegni che lui stesso escogita.