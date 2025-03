Ilrestodelcarlino.it - Congresso Pd a Bologna, la linea de Pascale: “La via unitaria è prioritaria, ma se non ci saranno le condizioni ne prenderemo atto”

, 25 marzo 2025 – I travagli del Pd finiscono tra i temi di discussione dell’one man show di Michele deal Salotto di Patrizia Finucci Gallo all’hotel ’Il Guercino’. Qui tra un calice di prosecco e strette di mano, il governatore emiliano-romagnolo ha toccato tanti temi, dalla sanità alla manovra della Regione. Dall’alluvione al fine vita. Di divisioni dem nazionali e dei congressi locali ne parla, ma prendendo un po’ le distanze, facendo distinzione tra ruolo istituzionale e politico, attività “molto diverse che vanno svolte in maniera alternativa”. “Spero si sia percepito che la mia attenzione è rivolta in maniera totalizzante all’attività amministrativa. Certo, sono iscritto al Pd, ma non penso di dovermi occupare di che cosa dice il mio partito e delle diverse posizioni interne.