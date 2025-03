Secoloditalia.it - Congresso di Azione, Meloni accetta l’invito di Calenda: sabato l’intervento a sorpresa

Giorgiaper la prima volta sarà presente a una manifestdi un partito di opposizione. Una mossa aquella della premier, che parteciperàmattina, alla prima giornata deldi. A inizio legislatura,si era già presentata nella “tana del lupo”, in quella occasione alla kermesse della Cgil di Maurizio Landini. A conferma della capacità didi non sottrarsi al dialogo.L’ipotesi, dopo, circolava da qualche giorno ma oggi da Palazzo Chigi è arrivata la conferma ufficiale con un’aggiornamento dell’agenda settimanale. Sedaè una prima volta, non vale lo stesso per il contrario: il segretario diè stato ospite da Atreju sia nel 2024 che nel 2023. “Non ho paura, non vedo né il lupo né la tana” disse rispondendo, nel dicembre scorso, a chi gli chiedeva come si sentisse nella tana del lupo, la festa di FdI.