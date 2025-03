Ilrestodelcarlino.it - Confartigianato: investimenti con il centro commerciale naturale

Dal recente progetto finanziato all’interno del bando centri commerciali naturali fino all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali. Sono diversi i temi trattati nell’ultimo consiglio direttivo della sede territoriale di Tolentino diImprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo. Il gruppo si è riunito nei giorni scorsi. Il consiglio direttivo territoriale è entrato nel dettaglio di "Tolentino Futura", il progetto che è stato finanziato nel corso dell’ultimo bando della Regione per lo sviluppo e la valorizzazione dei centri commerciali naturali. "Il progetto vedrà otto imprese fareche guardano all’innovazione e alla sostenibilità, con logiche collaborative virtuose". "Una risorsa non solo per i commercianti interessati, ma più in generale per l’intera comunità" spiega l’associazione di categoria.