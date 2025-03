Unlimitednews.it - Confagricoltura, Giansanti “Agricoltura è determinante, va tutelata”

ROMA (ITALPRESS) – “In Europa vanno tutelate tre sicurezze: i valori più alti dell’Ue ovvero la difesa; l’con la sua capacità di sicurezza alimentare; l’energia. Credo che l’sia”. Così il presidente di, Massimiliano, a margine di “È”. “Noi c’eravamo nei Trattati costitutivi dell’Unione europea e ci siamo ancora oggi, all’articolo 39 venivano fissate le parole chiave: produttività, autosufficienza, prezzo equo per i consumatori e un giusto reddito agli agricoltori. Obiettivi che sono ancora oggi per noi la via maestra. La nostra presenza è quella dello spirito dei padri fondatori d’Europa – prosegue -, un modello agricolo sempre più performante, sostenibile e che sappia coniugare produttività con la sua sostenibilità.