Concorso DSGA prova scritta il 10 aprile | vietati testi di legge e cellulari ISTRUZIONI per i candidati e VIDEO Ministero

Leggi su Orizzontescuola.it

Il 10si svolge ladel, per 1.435 posti per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Lasu computer si tiene in un unico turno nazionale dalle ore 14.30 alle ore 16.30 nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda. Ilha pubblicato lee ilper i.L'articoloil 10diper i