Scuolalink.it - Concorsi bibliotecario 2025: opportunità, requisiti e preparazione

Leggi su Scuolalink.it

Iloffre nuoveper chi desidera lavorare in biblioteca. Diversipersono già stati pubblicati, mentre altri sono in arrivo grazie ai piani di assunzione della pubblica amministrazione. Qui di seguito i bandi attivi, idi partecipazione e come prepararti al meglio per le prove d’esame.per partecipare ai .Scuolalink.