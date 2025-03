Ilgiorno.it - Con la bella stagione le vecchie t-shirt trovano nuova vita

Leggi su Ilgiorno.it

“Energia a colori“ è il tema della giornata dedicata alla primavera nell’ambito della rassegna “Le 4 Stagioni di Villa Erba“. La giornata, a ingresso libero con prenotazione, si apre alle 10 con una visita guidata di Villa Erba, in replica alle 11.30. Alle 10.30 un laboratorio per recuperare e a dareallet-. Alle 15 lo spettacolo teatrale per bambini “Verdi Giuseppe: la piccola storia di un grande bambino“ e alle 18 lo spettacolo “Lo Specchio di Borges“. La storia di un libro e della biblioteca illimitata. Per informazioni: www.villaerba.it.