Comuni spazi inutilizzati agli under 35 | online la graduatoria dell’avviso Anci

L’ha pubblicato laper la presentazione di “Proposte progettuali rivolte all’assegnazione di/immobili pubblici a giovani35 e per la realizzazione di progetti innovativi”, a valere su risorse del Fondo Politiche Giovanili. Sono 24 ifinanziati che potranno avviare progetti per riattivaree immobili pubblici, attraverso l’assegnazione degli stessi a giovani35. Le iniziative di gestione innovative riguarderanno settori come la cultura, l’ambiente, i servizi ad alto impatto sociale, l’innovazione digitale e le smart cities. L’Avviso, con una disponibilità di risorse pari a 7 milioni di euro, ha registrato un ottimo riscontro sia in termini di partecipazione che di qualità delle proposte progettuali pervenute, che potevano essere presentate dacapoluogo di Provincia e di Città metropolitana e danon capoluogo e Unioni dicon popolazione pari o superiore a 50.