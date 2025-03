Quifinanza.it - Comprare casa, i Millennial non se lo possono permettere senza mamma e papà

Leggi su Quifinanza.it

Secondo un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto mUp Research, il 62% deitra i 29 e i 39 anni non è ancora riuscito ala prima. Tra coloro che ci sono riusciti negli ultimi cinque anni, quasi uno su tre ha potuto contare sul supporto economico dei genitori,il quale l’acquisto sarebbe rimasto probabilmente solo un desiderio irrealizzato. A conferma delle difficoltà incontrate dai giovani nel, emerge un altro dato significativo: oltre un milione di intervistati tra i 29 e i 39 anni vorrebbe lasciare ladi famiglia, ma non dispone delle risorse economiche necessarie per farlo.Pochi giovani riescono aIl mutuo si conferma una risorsa essenziale per i giovani che desiderano acquistare. Secondo l’indagine, il 69% degli acquirenti tra i 29 e i 39 anni ha richiesto un finanziamento a un istituto di credito per completare l’acquisto, con una percentuale che sale fino al 74% nelle regioni del Nord Italia.