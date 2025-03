Ilrestodelcarlino.it - Compagnia Rattattù show

Standing ovation per lateatrale, al CineTeatro di San Filippo Neri. Un’opera brillante di prosa, contagiata da musiche e danza: è la mission racchiusa nello spettacolo ’Pazzi, pezzi e Versi d’Amore’, spettacolo organizzato dall’associazione Artistic Picenum. L’attenta regia di Luca Vagnoni, non tradisce le attese ed è capace di immergere lo spettatore in un viaggio intenso ed empatico nell’arte magica del teatro. La manifestazione è stata condotta dallagirl Paulina Pieprzka ed aperta dalle coreografie orientali di Amar Shahin. L’artista Patrizio Moscardelli ha donato delle opere in collaborazione con le Diocesi e Caritas del territorio. "Creare rete armonica nel territorio per il territorio è la vera visione di chi ama veramente il mondo del terzo settore piceno – ha affermato il presidente di Artistic Picenum Giuseppe Cameli – Il 2025 deve essere l’anno della cooperazione e della forza armonica tra le tante anime di buon senso della nostra terra, in progetti culturali condivisi e sostenibili.