Comodità e rapidità non fanno rima con sicurezza Quando Signal era stato già aggirato

Quanto accaduto al direttore del The Atlantic, Jeffrey Goldberg, inserito per sbaglio all’interno di una chat governativa in cui venivano esplicitati i dettagli dell’attacco statunitense contro gli Houthi dello Yemen, è probabilmente una delle fughe di notizie più gravi della storia americana. La gravità non sta solo nell’aver aggiunto alla conversazione un soggetto esterno (fortunatamente, un giornalista americano che ha semplicemente fatto il suo dovere, quale informare le autorità competenti e il pubblico pur tutelando la riservatezza di quanto ha letto. Ma cosa sarebbe accaduto se invece di Goldberg fossecoinvolto un antagonista dell’America?), quanto piuttosto la condivisione di formazioni così sensibili e riservate su una piattaforma come. Seppur i messaggingono crittografati, è facile per gli hacker aggirare le sue barriere di protezione.