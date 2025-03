Thesocialpost.it - Como, incidente tra furgone e scooter: un ferito gravissimo

Unstradale si è verificato oggi, 25 marzo, poco dopo le 16 in via Ambrosoli, a. Secondo le prime ricostruzioni, une una moto si sarebbero scontrati in prossimità dell’incrocio con via Mentana, ma la dinamica dell’impatto è ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità.Strada chiusa e intervento d’urgenzaDopo l’, la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti vigili del fuoco, polizia locale e due ambulanze.Il motociclista avrebbe riportato ferite gravi ed è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Sant’Anna. Al momento, non si conoscono ulteriori dettagli sulle sue condizioni.Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.